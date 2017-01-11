Посол України у США обговорив плани взаємодії з радником Д.Трампа з нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол України у США Валерій Чалий обговорив найближчі плани взаємодії з радником з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа Майклом Флінном. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Американська традиція, яку, як на мене, варто перейняти і в Україні: передача естафети в Інституті Миру від однієї команди іншій. Радник Президента США Барака Обами з національної безпеки Сюзан Райс, якій вдячний за співпрацю, і Радник з національної безпеки обраного Президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флінн, з яким обговорюємо найближчі плани взаємодії”, — написав він.
Нагадаємо, Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа.