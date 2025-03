Посол Украины при Святом Престоле пригласил Папу Франциска в Украину

Цитата

«Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость мнением о своем визите в Украину» – сказал Папа.

Детали

Как отметил посол, Украина уже много лет, особенно с начала войны, ждет Папу. Юраш отметил, что Папа мог бы посетить наше государство перед поездкой в ​​Казахстан.

"Моменты общения со Святейшим Отцом всегда вдохновляют. Особенно, когда есть возможность обсудить и продвигать темы, которые уже давно "на столе", например, визит Папы Римского в Украину: Украина хочет как можно быстрее встретиться и поздравить его Святейшество, еще до его поездки в Казахстан", - говорится в сообщении Юраша.

Напомним

В середине сентября Папа Римский посетит Казахстан по приглашению президента страны Касим-Жомарта Токаева.

