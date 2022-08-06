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Посол України при Святому Престолі запросив Папу Франциска до України

Посол України при Святому Престолі запросив Папу Франциска до України

Київ • УНН

 • 135265 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш у своєму Twitter повідомив про візит до очільника римокатолицької церкви Папи Франциска. Під час візиту вони обговорювали бойові дії та візит Понтифіка до України. Про це інформує УНН.

Цитата

«Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість думкою про свій візит до України» - сказав Папа.

Деталі

Як зазначив посол, Україна вже багато років, особливо з початку війни, чекає на Папу. Юраш зазначив, що Папа міг би навідати нашу державу перед поїздкою до Казахстану.

"Моменти спілкування зі Святішим Отцем завжди надихають. Особливо, коли є нагода обговорити та просувати теми, які вже давно "на столі", як-от візит Папи Римського в Україну: Україна хоче якнайшвидше зустрітися та привітати Його Святість, ще до його поїздки до Казахстану", - йдеться у дописі Юраша.

Нагадаємо

У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

“I am veryClose to&want toExpress thisCloseness thought myVisit to” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022

Moments of communication with HolyFather are always inspirational. Especially when there is a chance to discuss and promote subjects that is “on table” for a long time, like Pope’s visit to Ukraine:wants to meet and greet HisHoliness as quick as possible,even beforeHisTrip to pic.twitter.com/2kxGatvWsz

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022

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