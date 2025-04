Посол України при Святому Престолі запросив Папу Франциска до України

Цитата

«Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість думкою про свій візит до України» - сказав Папа.

Деталі

Як зазначив посол, Україна вже багато років, особливо з початку війни, чекає на Папу. Юраш зазначив, що Папа міг би навідати нашу державу перед поїздкою до Казахстану.

"Моменти спілкування зі Святішим Отцем завжди надихають. Особливо, коли є нагода обговорити та просувати теми, які вже давно "на столі", як-от візит Папи Римського в Україну: Україна хоче якнайшвидше зустрітися та привітати Його Святість, ще до його поїздки до Казахстану", - йдеться у дописі Юраша.

Нагадаємо

У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

