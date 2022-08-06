Посол України при Святому Престолі запросив Папу Франциска до України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш у своєму Twitter повідомив про візит до очільника римокатолицької церкви Папи Франциска. Під час візиту вони обговорювали бойові дії та візит Понтифіка до України. Про це інформує УНН.
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«Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість думкою про свій візит до України» - сказав Папа.
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Як зазначив посол, Україна вже багато років, особливо з початку війни, чекає на Папу. Юраш зазначив, що Папа міг би навідати нашу державу перед поїздкою до Казахстану.
"Моменти спілкування зі Святішим Отцем завжди надихають. Особливо, коли є нагода обговорити та просувати теми, які вже давно "на столі", як-от візит Папи Римського в Україну: Україна хоче якнайшвидше зустрітися та привітати Його Святість, ще до його поїздки до Казахстану", - йдеться у дописі Юраша.
Нагадаємо
У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва.
“I am veryClose to&want toExpress thisCloseness thought myVisit to” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022
Moments of communication with HolyFather are always inspirational. Especially when there is a chance to discuss and promote subjects that is “on table” for a long time, like Pope’s visit to Ukraine:wants to meet and greet HisHoliness as quick as possible,even beforeHisTrip to pic.twitter.com/2kxGatvWsz— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022