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Услуга водоснабжения снова подорожает в Ужгороде

Услуга водоснабжения снова подорожает в Ужгороде

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 22 марта. УНН. Услуги водоснабжения и водоотведения подорожают в Ужгороде на 4 гривны за кубометр в многоквартирных домах и на 3 гривны - в частных. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в КП "Водоканал Ужгород" со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

Следовательно, после вступления в силу решения НКРЭКУ жители частных домов будут платить за кубометр воды 12,26 грн вместо 10,3 грн, а за централизованное водоотведение - 6,46 грн вместо 5,39 грн. Жители многоквартирных домов будут оплачивать услугу водоснабжения по тарифу 13,09 грн за кубометр (вместо 10,93 грн), водоотведение - 6,89 грн за кубометр (вместо 5,74 грн).

Перед этим тариф на воду в Ужгороде повышали в августе 2016 года. Тогда причинами подорожания называли существенный спад уровня проплат за потребленные услуги при одновременном увеличении объемов потребления воды в летний период.

Нынешнее решение НКРЭКУ вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер", говорится в сообщении на официальном сайте КП "Водоканал Ужгород".

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 г. увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% с 1 341,57 грн за 1 МВт ч до 1 354,98 грн за 1 МВт ч.

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