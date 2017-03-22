Послуга водопостачання знову подорожчає в Ужгороді

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УЖГОРОД-КИЇВ. 22 березня. УНН. Послуги водопостачання і водовідведення здорожчають в Ужгороді на 4 гривні за кубометр у багатоквартирних будинках та на 3 гривні — у приватних. Про це сьогодні, 22 березня, повідомили у КП “Водоканал м.Ужгород” з посиланням на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКЕРКП), передає УНН.

Відтак, після набуття чинності рішення НКЕРКП мешканці приватних будинків сплачуватимуть за кубометр води 12,26 грн замість 10,3 грн, а за централізоване водовідведення — 6,46 грн замість 5,39 грн. Жителі багатоквартирних будинків оплачуватимуть послугу водопостачання за тарифом 13,09 грн за кубометр (замість 10,93 грн), водовідведення — 6,89 грн за кубометр (замість 5,74 грн).

Перед цим тариф на воду в Ужгороді підвищували у серпні 2016 року. Тоді причинами здорожчання називали суттєвий спад рівня проплат за спожиті послуги при одночасному збільшенні обсягів споживання води у літній період.

Нинішнє рішення НКЕРКП набере чинності з дня наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”, йдеться у повідомленні на офіційному сайті КП “Водоканал м.Ужгород”.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, планує з 1 квітня 2017 року збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% з 1 341,57 грн за 1 МВт год до 1 354,98 грн за 1 МВт год.

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