Послы ЕС не будут обсуждать санкции против России из-за Сирию - СМИ

"Санкции ЕС в отношении военнослужащих из России из-за событий в Сирии не будут обсуждаться во время завтрашней встречи послов ЕС", - написал он.

Напомним, Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса .

Как сообщал УНН, в США не исключают возможности усиления санкций против России через Сирию. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предлагает странам Запада разработать "серьезные штрафные меры" по РФ.