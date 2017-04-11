Послы ЕС не будут обсуждать санкции против России из-за Сирию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 12 апреля послы стран Евросоюза не будут обсуждать вопрос санкций против военнослужащих из России через химическую атаку в Сирии. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Санкции ЕС в отношении военнослужащих из России из-за событий в Сирии не будут обсуждаться во время завтрашней встречи послов ЕС", - написал он.
Напомним, Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса .
Как сообщал УНН, в США не исключают возможности усиления санкций против России через Сирию. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предлагает странам Запада разработать "серьезные штрафные меры" по РФ.