Послы ЕС не будут обсуждать санкции против России из-за Сирию - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60384 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107006 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164471 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120731 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119155 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113942 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105194 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107283 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156361 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Послы ЕС не будут обсуждать санкции против России из-за Сирию - СМИ

Послы ЕС не будут обсуждать санкции против России из-за Сирию - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10357 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. 12 апреля послы стран Евросоюза не будут обсуждать вопрос санкций против военнослужащих из России через химическую атаку в Сирии. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Санкции ЕС в отношении военнослужащих из России из-за событий в Сирии не будут обсуждаться во время завтрашней встречи послов ЕС", - написал он.

Напомним, Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса .

Как сообщал УНН, в США не исключают возможности усиления санкций против России через Сирию. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предлагает странам Запада разработать "серьезные штрафные меры" по РФ.

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