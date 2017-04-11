Посли ЄС не будуть обговорювати санкції проти Росії через Сирію - ЗМІ

"Санкції ЄС щодо військовослужбовців з Росії через події в Сирії не будуть обговорюватися під час завтрашньої зустрічі послів ЄС", - написав він.

Нагадаємо, Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи.

Як повідомляв УНН, у США не виключають можливості посилення санкцій проти Росії через Сирію. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пропонує країнам Заходу розробити “серйозні штрафні заходи” щодо РФ.