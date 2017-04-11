Посли ЄС не будуть обговорювати санкції проти Росії через Сирію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 12 квітня посли країн Євросоюзу не будуть обговорювати питання санкцій проти військовослужбовців з Росії через хімічну атаку в Сирії. Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Санкції ЄС щодо військовослужбовців з Росії через події в Сирії не будуть обговорюватися під час завтрашньої зустрічі послів ЄС", - написав він.
Нагадаємо, Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи.
Як повідомляв УНН, у США не виключають можливості посилення санкцій проти Росії через Сирію. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пропонує країнам Заходу розробити “серйозні штрафні заходи” щодо РФ.