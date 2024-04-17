Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  101015 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  140858 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  141241 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  134545 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112738 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125761 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137689 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137313 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123896 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103482 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  462023 просмотра

Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне

Последняя картина Караваджо "Мученичество Святой Урсулы", включающая его автопортрет, впервые за 20 лет будет выставлена в Лондоне на выставке Национальной галереи "Последний Караваджо" с 18 апреля по 21 июля 2024 года.

Культура •   •  691 просмотра
Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне

Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 17

17 человек погибли и 60 получили ранения, в том числе 3 детей, в результате российской атаки на Чернигов, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  1488 просмотра
Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 17

Шмыгаль провел встречу с американским бизнесом в Вашингтоне: говорили об атаке на Чернигов и совместных проектах

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса в Вашингтоне и отметил критическую важность совместных проектов в оборонной промышленности, аграрном секторе, ИТ, критическом сырье и логистике для устойчивости Украины и продолжения борьбы с российским вторжением.

Война •   •  2632 просмотра
Шмыгаль провел встречу с американским бизнесом в Вашингтоне: говорили об атаке на Чернигов и совместных проектах

В Минобороны продолжается анонимный опрос для оценки коррупционных рисков

Министерство обороны Украины проводит анонимный опрос внешних заинтересованных сторон для оценки коррупционных рисков в своей деятельности в рамках подготовки Антикоррупционной программы на 2025-2027 годы.

Общество •   •  2079 просмотра
В Минобороны продолжается анонимный опрос для оценки коррупционных рисков

В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

Швеция намерена снизить минимальный возраст для легальной смены гендера с 18 до 16 лет, и ожидается, что это предложение будет принято парламентом в среду, несмотря на споры и оппозицию со стороны большинства шведов.

Новости Мира •   •  2009 просмотра
В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля

18 апреля в Чернигове объявлен День траура в результате российских ракетных ударов по городу 17 апреля.

Общество •   •  3421 просмотра
В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля

Прогноз МВФ: в 2027 году доллар в Украине пересечет отметку в 50 гривен

Согласно отчету МВФ, за несколько лет гривна девальвирует по отношению к доллару США, достигнув отметки в 50,4 грн за доллар к 2027 году, а к 2029 году доллар будет стоить 54 грн.

Экономика •   •  2943 просмотра
Прогноз МВФ: в 2027 году доллар в Украине пересечет отметку в 50 гривен

Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования

Более 30% образцов пищевых продуктов, проанализированных в Украине в рамках проекта ВОЗ FEEDCities, содержали чрезмерное количество трансжиров.

Здоровье •   •  3531 просмотра
Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования

Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров

7 июля 2024 года вступит в силу пункт закона Украины "О медиа", который ужесточает требования к использованию украинского государственного языка в украиноязычных телепрограммах, позволяя только короткие фразы или отдельные слова на негосударственных языках без перевода или дублирования на украинском языке.

Общество •   •  5744 просмотра
Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров

Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 человек погибли в результате массированного российского ракетного удара по Чернигову. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте атаки продолжаются.

Общество •   •  6769 просмотра
Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших