Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне

Последняя картина итальянского мастера Караваджо, который считается одним из основоположников искусства барокко, впервые за 20 лет будет выставлена в Лондоне. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Новая экспозиция Национальной галереи "Последний Караваджо", которая проходит с 18 апреля по 21 июля 2024 года в Лондонской национальной галерее, проливает свет на творчество художника.

"Мученичество святой Урсулы", последняя работа Микеланджело Меризи да Караваджо, была написана в 1610 году. В том же году художник умер, возвращаясь в Рим после получения папского помилования за убийство. Особенно интересно то, что "Мученичество святой Урсулы" включает автопортрет самого Караваджо, который предстает в образе беспомощного зрителя, заглядывающего через плечо святой.

На протяжении сотен лет эта картина считалась работой одного из последователей Караваджо, но в 1980-х годах, после обнаружения архивного письма с подробностями ее заказа, стало известно о ее принадлежности руке Караваджо. В прошлый раз картину можно было увидеть в Великобритании около 20 лет назад. Письмо из государственного архива Неаполя (Archivio di Stato, Naples), ставшее подтверждением принадлежности произведения и фиксирующее некоторые из этапов создания полотна, также станет частью запланированной экспозиции и будет показано в Великобритании впервые.

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