Повреждение дамбы Каховской ГЭС не приведет к наводнениям – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Повреждение пролетов автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области не приведет к наводнениям ниже по течению. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
“Каховская дамба на реке Днепр является местом строительства большой гидроэлектростанции, а также одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении реки Днепр. Украина наносила высокоточные удары в это место с августа, успешно прерывая пополнение российской армии”, – говорится в сообщении.
Как отметили, 11 ноября объект получил еще большие повреждения.
"Почти наверняка его контролируемо разрушили российские войска, которые отступали. Вероятно, это сделали, чтобы воспрепятствовать будущим украинским продвижениям", – отметили разведчики.
Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, из-за чего проезд стал невозможен, добавили в минобороны Великобритании.
“Однако три водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном нетронутыми. Нынешний уровень вреда вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению”, – сообщила британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 November 2022
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что необходима международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС и немедленное разминирование дамбы.