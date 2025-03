Повреждение дамбы Каховской ГЭС не приведет к наводнениям – британская разведка

Детали

“Каховская дамба на реке Днепр является местом строительства большой гидроэлектростанции, а также одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении реки Днепр. Украина наносила высокоточные удары в это место с августа, успешно прерывая пополнение российской армии”, – говорится в сообщении.

Как отметили, 11 ноября объект получил еще большие повреждения.

"Почти наверняка его контролируемо разрушили российские войска, которые отступали. Вероятно, это сделали, чтобы воспрепятствовать будущим украинским продвижениям", – отметили разведчики.

Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, из-за чего проезд стал невозможен, добавили в минобороны Великобритании.

“Однако три водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном нетронутыми. Нынешний уровень вреда вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению”, – сообщила британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 November 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 16, 2022

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что необходима международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС и немедленное разминирование дамбы.