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Пошкодження дамби Каховської ГЕС не призведе до повеней – британська розвідка

Пошкодження дамби Каховської ГЕС не призведе до повеней – британська розвідка

Київ • УНН

 • 306155 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Пошкодження прольотів автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби Каховської ГЕС у Херсонській області не призведе до повеней нижче за течією. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

“Каховська дамба на річці Дніпро є місцем будівництва великої гідроелектростанції, а також одним із двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. Україна завдавала високоточних ударів у це місце з серпня, успішно перериваючи поповнення російської армії”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, 11 листопада об’єкт зазнав ще більших пошкоджень.

"Майже напевно його контрольовано зруйнували російські війська, які відступали. Ймовірно, це зробили, щоб перешкодити майбутнім українським просуванням", – зазначили розвідники.

Три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби було зруйновано, через що проїзд став неможливим, додали в міноборони Великої Британії.

“Однак три водозливні ворота під цією ділянкою дамби залишилися в основному недоторканими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією”, – повідомила британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/AQ2ETHbYwg

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/jPzUwdPaqq

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 16, 2022

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби. 

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