Порошенко не исключил международную помощь в расследовании дела Саакашвили

"Вообще, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, она вообще не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены. И мы должны обеспечить первое - прозрачность следствия, второе - абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный, ефктивний, беспристрастный суд", - сказал Президент.

По его словам, это то, что Украина должна гарантировать как независимое государство.

"Если кто-то, кто обвиняется, бежит из-под стражи, нарушает закон или незаконно пересекает границу, то это должна быть ответственность. Но она никак не должна быть связана с деятельностью той или иной политической личности. Закон нарушать нельзя. Если кто-то финансируется страной-агрессором или ее спецслужбами, или олигархами, чтобы подрывать стабильность в другом государстве, за это также уголовная ответственность", - заявил П.Порошенко.

"Чтобы это было совершенно открыто и имело доверие, я не исключаю, хотя следствие и является независимым, оно может обратиться за дополнительной экспертизой в том числе в международные организации. Это повысит доверие к этим документам. Я заинтересован в том, чтобы это было максимально прозрачно", - добавил Президент.

Также он отметил, что "эта ситуация возникла не из-за лишения гражданства".

"В правовом государстве, если были нарушения при предоставлении гражданства - это ответственность Президента. В правовом государстве эти решения оспариваются в суде, приводятся обоснования. Если не устраивают национальные суды, то есть Европейский суд по правам человека. Украина системно придерживается всех принципов выполнения решений ЕСПЧ. В данном случае есть правовая процедура, которой любой гражданин должен придерживаться. Если он ее нарушает, если он убегает от следствия, скрывается где-то, то это подрывает доверие к нему. Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает, значит подтверждает свою вину", - отметил П.Порошенко.

"Моя позиция как Президента - я не вмешиваюсь в это дело. Мы должны обеспечить объективное беспристрастное следствие, объективный, справедливый и беспристрастный суд. Это то, что я могу и должен гарантировать", - подытожил он.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

По данным ГПУ, Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.