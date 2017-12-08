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Порошенко не виключив міжнародну допомогу у розслідуванні справи Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко не виключив, що українські слідчі можуть звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає УНН.

"Взагалі, якщо ми оцінюємо ситуацію із Саакашвілі, вона взагалі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були втілені. І ми маємо забезпечити перше - прозорість слідства, друге - абсолютну відкритість, неупередженість слідчих органів, прозорий, ефктивний, неупереджений суд", - сказав Президент.

З його слів, це те, що Україна має гарантувати як незалежна держава.

"Якщо хтось, хто звинувачується, тікає з-під варти, порушує закон або незаконно перетинає кордон, то це має бути відповідальність. Але вона ніяк не має бути пов’язана з діяльністю тієї чи іншої політичної особи. Закон порушувати не можна. Якщо хтось фінансується країною-агресором або її спецслужбами, або олігархами, щоб підривати стабільність в іншій державі, за це також є кримінальна відповідальність", - заявив П.Порошенко.

"Щоб це було абсолютно відкрито і мало довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що воно може звернутись щодо додаткової експертизи в тому числі до міжнародних організацій. Це підвищить довіру до цих документів. Я зацікавлений в тому, щоб це було максимально прозоро", - додав Президент.

Також він зазначив, що "ця ситуація виникла не через позбавлення громадянства".

"У правовій державі, якщо були порушення при наданні громадянства – це відповідальність Президента. У правовій державі ці рішення оскаржуються в суді, наводяться обґрунтування. Якщо не влаштовують національні суди, то є Європейський суд з прав людини. Україна системно дотримується усіх принципів виконання рішень ЄСПЛ. У даному випадку є правова процедура, якої будь-який громадянин має дотримуватись. Якщо він її порушує, якщо він тікає від слідства, ховається десь, то це підриває довіру до нього. Він має відповісти слідству і суспільству на ті звинувачення, які на сьогодні проти нього висунуті. Якщо він не відповідає, значить підтверджує свою вину", - зауважив П.Порошенко.

"Моя позиція як Президента – я не втручаюсь у цю справу. Ми маємо забезпечити об’єктивне неупереджене слідство, об’єктивний, справедливий і неупереджений суд. Це те, що я можу і маю гарантувати", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

За даними ГПУ, Міхеіл Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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