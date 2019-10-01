Порошенко пока не появился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко по состоянию на 10:40 не явился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, передает корреспондент УНН.
"Постановлением следователя судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению", - сказал Ирхин.
По его словам, экспертизу не отменили и ждут Порошенко.
"Сейчас единственная преграда - это то, что Петр Алексеевич пока не приехал", - сказал Ирхин.
Также отмечается, что по состоянию на 10:40 Порошенко не появился.
Напомним, судебно-психологическая экспертиза пятого Прездента Украины Петра Порошенко на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз запланированна на вторник, 1 октября.