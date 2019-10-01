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Порошенко пока не появился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе

Киев • УНН

 • 11763 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко по состоянию на 10:40 не явился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, передает корреспондент УНН.

Порошенко пока не появился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе

"Постановлением следователя судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению", - сказал Ирхин.

По его словам, экспертизу не отменили и ждут Порошенко.

"Сейчас единственная преграда - это то, что Петр Алексеевич пока не приехал", - сказал Ирхин.

Также отмечается, что по состоянию на 10:40 Порошенко не появился.

Напомним, судебно-психологическая экспертиза пятого Прездента Украины Петра Порошенко на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз запланированна на вторник, 1 октября.

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