Порошенко наразі не з’явився на судово-психологічну експертизу на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко станом на 10:40 не з’явився на судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз. Про це повідомив журналістам завідувач відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідницького інституті судових експертиз Юрій Ірхін, передає кореспондент УНН.
"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду була призначена судово-психологічна експертиза Порошенка Петра Олексійовича із застосуванням комп’ютерного поліграфа. Наразі ми готові до проведення",- сказав Ірхін.
За його словами, експертизу не скасували та чекають на Порошенка.
"Наразі єдина перепона – це те, що Петро Олексійович поки що не приїхав",- сказав Ірхін.
Також, зазначається, що станом на 10:40 Порошенко не з’явився.
Нагадаємо, судово-психологічна експертиза п’ятого Прездента України Петра Порошенка на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз заплановано на вівторок, 1 жовтня.