Раненого в Авдеевке офицера ГосЧС снова прооперировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Раненого офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Третейкина прооперировали в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник ГУ ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, передает УНН.
"Врачи Мечникова сообщили, что операция Дмитрия прошла хорошо. На понедельник запланирована еще одна. Молимся за выздоровление и мир" - Написал руководитель ГосЧС в Днепропетровской области.
Напомним, со 2 на 3 февраля боевики обстреляли пункт гуманитарной помощи в Авдеевке, в результате чего погиб водитель ГосЧС Сергей Хорбен, а тяжелые ранения получил подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин.
3 февраля офицера доставили в военный мобильный госпиталь, его прооперировали.
Позже Д.Третейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова.