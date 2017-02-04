Раненого в Авдеевке офицера ГосЧС снова прооперировали

"Врачи Мечникова сообщили, что операция Дмитрия прошла хорошо. На понедельник запланирована еще одна. Молимся за выздоровление и мир" - Написал руководитель ГосЧС в Днепропетровской области.

Напомним, со 2 на 3 февраля боевики обстреляли пункт гуманитарной помощи в Авдеевке, в результате чего погиб водитель ГосЧС Сергей Хорбен, а тяжелые ранения получил подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин.

3 февраля офицера доставили в военный мобильный госпиталь, его прооперировали.

Позже Д.Третейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова.