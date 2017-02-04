Пораненого в Авдіївці офіцера ДСНС знову прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Пораненого офіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитра Третейкіна прооперували у Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, передає УНН.
"Лікарі Мечникова повідомили, що операція Дмитра пройшла добре. На понеділок запланована ще одна. Молимося за одужання та мир!" - написав керівник ДСНС у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, з 2 на 3 лютого бойовики обстріляли пункт гуманітарної допомоги в Авдіївці, в результаті чого загинув водій ДСНС Сергій Горбень, а важкі поранення отримав підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін.
3 лютого офіцера доставили до військового мобільного госпіталю, його прооперували.
Пізніше Д.Третейкіна доставили до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова.