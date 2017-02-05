Раненый фотограф из Великобритании идет на поправку в больнице Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Фотограф из Великобритании Кристофер Нунн, получивший ранения в Авдеевке, рассказал о том, как проходит его лечение в Днепре. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН-Центр.
"Я пока иду на поправку в больнице в Днепре. Шрамы на моем лице заживают хорошо, и врачи провели операцию на моем левом глазу, которая прошла очень хорошо. Я хочу поблагодарить моего друга и водителя Вове за всю его помощь, медицинской бригаде в Авдеевке, которая эвакуировала меня в Днепр, и всему медицинскому персоналу здесь, которые беспокоятся обо мне ", - написал он.
Как сообщал УНН, в результате обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Авдеевка 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. С травмой левого глаза его эвакуировали в областную клиническую больницу И.И.Мечникова. У фотографа британца была угроза потери глаза. Но врачам удалось сохранить ему зрение.
My statement on #Avdiivka pic.twitter.com/YwntjvGUn2- Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 4 февраля 2017