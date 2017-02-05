Раненый фотограф из Великобритании идет на поправку в больнице Днепра

"Я пока иду на поправку в больнице в Днепре. Шрамы на моем лице заживают хорошо, и врачи провели операцию на моем левом глазу, которая прошла очень хорошо. Я хочу поблагодарить моего друга и водителя Вове за всю его помощь, медицинской бригаде в Авдеевке, которая эвакуировала меня в Днепр, и всему медицинскому персоналу здесь, которые беспокоятся обо мне ", - написал он.

Как сообщал УНН, в результате обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Авдеевка 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. С травмой левого глаза его эвакуировали в областную клиническую больницу И.И.Мечникова. У фотографа британца была угроза потери глаза. Но врачам удалось сохранить ему зрение.

My statement on #Avdiivka pic.twitter.com/YwntjvGUn2