Поранений фотограф із Великобританії йде на поправку у лікарні Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Фотограф із Великобританії Крістофер Нунн, який отримав поранення в Авдіївці, розповів про те, як проходить його лікування у Дніпрі. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, інформує УНН-Центр.
“Я наразі йду на поправку в лікарні у Дніпрі. Шрами на моєму обличчі гояться добре, і лікарі провели операцію на моєму лівому оці, яка пройшла дуже добре. Я хочу подякувати моєму другу і водію Вові за всю його допомогу, медичній бригаді в Авдіївці, яка евакуювала мене до Дніпра, і всьому медичному персоналу тут, які турбуються про мене,” — написав він.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка 2 лютого постраждав британський фотограф Крістофер Нунн. Із травмою лівого ока його евакуювали до обласної клінічної лікарні ім.І.І.Мечникова. У фотографа британця була загроза втрати ока. Але лікарям вдалося зберегти йому зір.
My statement on #Avdiivka pic.twitter.com/YwntjvGUn2— Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 4 лютого 2017 р.