Подозреваемый по делу члена ВСЮ П.Гречкивского попал в психбольницу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Соратник действующего члена Высшего совета юстиции Павла Гречкивского, которого обвиняют в мошенничестве, находится на стационарном лечении в психиатрической больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украина.
По результатам предварительного расследования стороной обвинения собрано достаточно доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в совершении указанными лицами инкриминируемого им преступления.
Однако, уже на стадии завершения досудебного расследования - предоставление доступа стороне защиты к его материалам, посредник в незаконном завладении средствами неожиданно был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу с неопределенным диагнозом.
После этого соратник П.Гречкивского "кочует" из одного медицинского учреждения в другое и утверждает, что якобы оговорил последнего через болезненное состояние, связанное с расстройствами психики.
Сейчас по инициативе защитника указанному лицу судом назначено судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проведение будет осуществлять Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины.
С учетом материалов уголовного производства и фактического состояния дел ГПУ приходит к выводу, что такое поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ними уголовной ответственности.
В связи с этим, с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности, подозреваемому в совершении преступления назначено амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Напомним, 22 сентября адвокат члена ВСЮ П.Гречкивского Игорь Черезов сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вручила его подзащитному подозрение в покушении на мошенничество.