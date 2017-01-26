Підозрюваний у справі члена ВРЮ П.Гречківського потрапив до психлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Поплічник діючого члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського, якого звинувачують в шахрайстві, перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючого члена Вищої ради правосуддя П.Гречківського та його поплічника (посередника у заволодінні коштами) за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.
За результатами досудового розслідування стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні зазначеними особами інкримінованого їм злочину.
Однак, вже на стадії завершення досудового розслідування — надання доступу стороні захисту до його матеріалів, посередник в незаконному заволодінні коштами несподівано був госпіталізований в Житомирську психіатричну лікарню з невизначеним діагнозом.
Після цього поплічник П.Гречківського “кочує” з одного медичного закладу до іншого та стверджує, що нібито оговорив останнього через хворобливий стан, пов’язаний із розладами психіки.
Наразі за ініціативою захисника вказаній особі судом призначено судово-психіатричну експертизу. Її проведення буде здійснювати Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.
З урахуванням матеріалів кримінального провадження та фактичного стану справ ГПУ приходить до висновку, що така поведінка сторони захисту викликана незаконним впливом одного підозрюваного на іншого, і є нічим іншим як спробою уникнення ними кримінальної відповідальності.
У зв’язку з цим, з метою забезпечення притягнення винних до передбаченої законом відповідальності, підозрюваному у вчиненні злочину призначено амбулаторну комплексну психолого-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, 22 вересня адвокат члена ВРЮ П.Гречківського Ігор Черезов повідомив, що Генеральна прокуратура України вручила його підзахисному підозру у замаху на шахрайство.