Более 80 млн гривен потратили на реконструкцию детской областной больницы в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Впервые за более чем 30 лет в Кропивницком началась масштабная реконструкция детской областной больницы. Всего на финансирование проекта реконструкции потрачено 83,1 млн грн с учетом областного и местных бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
Реконструкция областной детской больницы проходит в рамках инициированного главой ОГА Сергеем Кузьменко проекта развития детской медицины “Здоровье наших детей”.
Из государственного бюджета на детскую медицину удалось направить 46,8 млн грн.
В рамках проекта “Здоровье наших детей” реконструирован Главный корпус детской областной больницы, осуществлен капитальный ремонт наружной тепловой сети на территории больницы, реконструирован лабораторный корпус № 3 и хозяйственный корпус для размещения прачечной и дезинфекционных камер.
По состоянию на конец октября 2016 года реконструкция Главного корпуса № 1 и лабораторного корпуса № 3 — выполнена на 100%, хозяйственного корпуса — на 85%.
В рамках реализации проекта закуплено и введено в эксплуатацию инженерное, технологическое новое медицинское оборудование для детей. Для Главного корпуса № 1 — на сумму более 13 млн грн, для лабораторного корпуса № 3 — более 1,6 млн грн, для хозяйственного корпуса — более 2,3 млн грн.
Кроме того, в рамках проекта “Здоровье наших детей” планируется установить детского медицинского оборудования на сумму свыше 20 млн грн.