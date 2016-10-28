Более 80 млн гривен потратили на реконструкцию детской областной больницы в Кропивницком

Реконструкция областной детской больницы проходит в рамках инициированного главой ОГА Сергеем Кузьменко проекта развития детской медицины “Здоровье наших детей”.

Из государственного бюджета на детскую медицину удалось направить 46,8 млн грн.

В рамках проекта “Здоровье наших детей” реконструирован Главный корпус детской областной больницы, осуществлен капитальный ремонт наружной тепловой сети на территории больницы, реконструирован лабораторный корпус № 3 и хозяйственный корпус для размещения прачечной и дезинфекционных камер.

По состоянию на конец октября 2016 года реконструкция Главного корпуса № 1 и лабораторного корпуса № 3 — выполнена на 100%, хозяйственного корпуса — на 85%.

В рамках реализации проекта закуплено и введено в эксплуатацию инженерное, технологическое новое медицинское оборудование для детей. Для Главного корпуса № 1 — на сумму более 13 млн грн, для лабораторного корпуса № 3 — более 1,6 млн грн, для хозяйственного корпуса — более 2,3 млн грн.

Кроме того, в рамках проекта “Здоровье наших детей” планируется установить детского медицинского оборудования на сумму свыше 20 млн грн.