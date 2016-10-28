Понад 80 млн гривень витратили на реконструкцію дитячої обласної лікарні у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вперше за понад 30 років у Кропивницькому розпочалася масштабна реконструкція дитячої обласної лікарні. Загалом на фінансування проекту реконструкції витрачено 83,1 млн грн з урахуванням обласного та місцевих бюджетів. Про це повідомили в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Реконструкція обласної дитячої лікарні відбувається в межах ініційованого головою ОДА Сергієм Кузьменком проекту розвитку дитячої медицини “Здоров’я наших дітей”.
З державного бюджету на дитячу медицину вдалося спрямувати 46,8 млн грн.
У межах проекту “Здоров’я наших дітей” реконструйовано Головний корпус дитячої обласної лікарні, здійснено капітальний ремонт зовнішньої теплової мережі на території лікарні, реконструйовано лабораторний корпус № 3 і господарчий корпус для розміщення пральні та дезінфекційних камер.
Станом на кінець жовтня 2016 року реконструкція Головного корпусу № 1 та лабораторного корпусу № 3 — виконана на 100%, господарського корпусу — на 85%.
У рамках реалізації проекту закуплено та введено в експлуатацію інженерне, технологічне нове медичне обладнання для дітей. Для Головного корпусу № 1 — на суму понад 13 млн грн, для лабораторного корпусу № 3 — на понад 1,6 млн грн, для господарчого корпусу — понад 2,3 млн грн.
Крім того, в рамках проекту “Здоров’я наших дітей” планується встановити дитячого медичного обладнання на суму понад 20 млн грн.