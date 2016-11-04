Более 350 тыс. грн оплатят лесхозы Закарпатья за причиненный лесу вред

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15 марта, 19:03 • 114896 просмотра

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15 марта, 13:44 • 165609 просмотра

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УЖГОРОД-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В ходе плановых проверок соблюдения требований природоохранного законодательства госпредприятий «Мокрянский лесоохотничье хозяйство» и «Межгорское лесное хозяйство» специалистами Государственной экологической инспекции в Закарпатской области выявлено причиненного лесу вреда на 353 тыс. 740 грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Закарпатской области.

Речь идет прежде всего о незаконной рубке деревьев, неудовлетворительной и несвоевременной очистке мест рубок от порубочных остатков, повреждение деревьев до степени прекращения роста, повреждение подроста лесных культур, нарушение сроков заготовки древесины и тому подобное.

Кроме того, госинспекторами по охране окружающей природной среды за выявленные нарушения требований Лесного кодекса Украины к административной ответственности привлечено 33 должностных лица ГП "Мокрянский ЛОХ" и 27 должностных лиц ГП "Межгорское ЛХ" на общую сумму штрафов 7 тыс. 72 грн. Госэкоинспекцией проведен расчет размера вреда, причиненного лесу, и выставлены претензии двум лесхозам на сумму 252 тыс. 255 грн и 101 тыс. 485 грн соответственно для добровольного возмещения нанесенного ущерба.

Как отмечается в сообщении, если претензии до лесоохотничьего хозяйства останутся без ответа, Госэкоинспекцией будет передано дело в Хозяйственный суд Закарпатской области о принудительном взыскании указанных сумм.

Как ранее сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области разоблачена группа должностных лиц государственных лесных и охотничьих хозяйств, что составляли заведомо подложные официальные документы о происхождении древесины, которые в дальнейшем сбывали субъектам хозяйствования с целью экспорта незаконно срубленных лесоматериалов в страны Европы .

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