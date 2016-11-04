Более 350 тыс. грн оплатят лесхозы Закарпатья за причиненный лесу вред

Речь идет прежде всего о незаконной рубке деревьев, неудовлетворительной и несвоевременной очистке мест рубок от порубочных остатков, повреждение деревьев до степени прекращения роста, повреждение подроста лесных культур, нарушение сроков заготовки древесины и тому подобное.

Кроме того, госинспекторами по охране окружающей природной среды за выявленные нарушения требований Лесного кодекса Украины к административной ответственности привлечено 33 должностных лица ГП "Мокрянский ЛОХ" и 27 должностных лиц ГП "Межгорское ЛХ" на общую сумму штрафов 7 тыс. 72 грн. Госэкоинспекцией проведен расчет размера вреда, причиненного лесу, и выставлены претензии двум лесхозам на сумму 252 тыс. 255 грн и 101 тыс. 485 грн соответственно для добровольного возмещения нанесенного ущерба.

Как отмечается в сообщении, если претензии до лесоохотничьего хозяйства останутся без ответа, Госэкоинспекцией будет передано дело в Хозяйственный суд Закарпатской области о принудительном взыскании указанных сумм.

Как ранее сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области разоблачена группа должностных лиц государственных лесных и охотничьих хозяйств, что составляли заведомо подложные официальные документы о происхождении древесины, которые в дальнейшем сбывали субъектам хозяйствования с целью экспорта незаконно срубленных лесоматериалов в страны Европы .