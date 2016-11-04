Понад 350 тис. грн сплатять лісогосподарства Закарпаття за заподіяну лісу шкоду

Йдеться передусім про незаконну рубку дерев, незадовільне та несвоєчасне очищення місць рубок від порубкових залишків, пошкодження дерев до ступеня припинення росту, пошкодження підросту лісових культур, порушення термінів заготівлі деревини тощо.

Окрім того, держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища за виявлені порушення вимог Лісового кодексу України до адміністративної відповідальності притягнуто 33 посадові особи ДП “Мокрянське ЛМГ” та 27 посадових осіб ДП “Міжгірське ЛГ” на загальну суму штрафів 7 тис. 72 грн. Держекоінспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу, та виставлено претензії двом лісгоспам на суму 252 тис. 255 грн та 101 тис. 485 грн відповідно для добровільного відшкодування завданих збитків.

Як зазначають у повідомленні, якщо претензії до лісомисливських господарств залишаться без відповіді, Держекоінспекцією буде передано справу до Господарського суду Закарпатської області щодо примусового стягнення зазначених сум.

Як раніше повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно із Управлінням СБУ в Закарпатській області викрито групу посадовців державних лісових та мисливських господарства, що складали завідомо підроблені офіційні документи про походження деревини, які в подальшому збували суб’єктам господарювання з метою експорту незаконно зрубаних лісоматеріалів у країни Європи.