Более 20 тонн фейерверков взорвали в Перу

Более 20 тонн фейерверков, которые изъяли у нелегальных торговцев было ликвидировано на участке в Лиме.

Как отмечают СМИ, правоохранительные органы изъяли их у торговцев, которые осуществляли продажу, нарушая местные законы.

Отметим, в Перу салюты и другие пиротехнические устройства уже более 15 лет находятся под запретом и жестким контролем, после того как пожар на складе фейерверков унес жизни почти трехсот человек.