Более 20 тонн фейерверков взорвали в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Более 20 тонн нелегальных фейерверков были взорваны в Перу, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Более 20 тонн фейерверков, которые изъяли у нелегальных торговцев было ликвидировано на участке в Лиме.
Как отмечают СМИ, правоохранительные органы изъяли их у торговцев, которые осуществляли продажу, нарушая местные законы.
Отметим, в Перу салюты и другие пиротехнические устройства уже более 15 лет находятся под запретом и жестким контролем, после того как пожар на складе фейерверков унес жизни почти трехсот человек.