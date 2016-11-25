Понад 20 тонн феєрверків підірвали у Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Понад 20 тонн нелегальних феєрверків було підірвано у Перу, передає УНН з посиланням на Sky News.
Більше 20 тонн феєрверків, які вилучили у нелегальних торговців було ліквідовано на ділянці в Лімі.
Як зазначають ЗМІ, правоохоронні органи вилучили їх у торговців, які здійснювали продаж, порушуючи місцеві закони.
Зазначимо, у Перу салюти та інші піротехнічні пристрої вже понад 15 років знаходяться під забороною та жорстким контролем, після того як пожежа на складі феєрверків забрала життя майже трьохсот осіб.