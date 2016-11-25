Понад 20 тонн феєрверків підірвали у Перу

Більше 20 тонн феєрверків, які вилучили у нелегальних торговців було ліквідовано на ділянці в Лімі.

Як зазначають ЗМІ, правоохоронні органи вилучили їх у торговців, які здійснювали продаж, порушуючи місцеві закони.

Зазначимо, у Перу салюти та інші піротехнічні пристрої вже понад 15 років знаходяться під забороною та жорстким контролем, після того як пожежа на складі феєрверків забрала життя майже трьохсот осіб.