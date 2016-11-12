Более 110 правоохранителей будут охранять безопасность на футбольных матчах в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Столичная полиция усилит меры безопасности во время футбольных матчей, на выходных охрану общественного порядка будут обеспечивать более 110 правоохранителей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Так, в субботу на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоится товарищеский футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Милсами" (Кишинев, Молдова). Следить за порядком во время матча будут более 40 правоохранителей.
Вторая игра состоится в воскресенье на стадионе "Оболонь-Арена" между командами Первой лиги "Оболонь-Бровар" (Киев) - "Ингулец" (Петрово), где охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 70 полицейских.
Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающей к стадиону территории, на станциях метро столичной подземки и остановках общественного транспорта. Правоохранители призывают граждан не нарушать установленные правила поведения во время проведения матчей.