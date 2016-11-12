Понад 110 правоохоронців охоронятимуть безпеку на футбольних матчах у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Столична поліція посилить заходи безпеки під час футбольних матчів, протягом вихідних охорону громадського порядку забезпечуватимуть понад 110 правоохоронців. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Так, у суботу на стадіоні “Динамо” ім. В.Лобановського відбудеться товариський футбольний матч між командами “Динамо” (Київ, Україна) та “Мілсамі” (Кишинів, Молдова). Стежитимуть за порядком під час матчу понад 40 правоохоронців.
Друга гра відбудеться у неділю на стадіоні “Оболонь-Арена” між командами Першої ліги “Оболонь-Бровар” (Київ) - “Інгулець” (Петрове), де охорону громадського порядку забезпечуватимуть майже 70 поліцейських.
Посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглих до стадіонів територіях, на станціях метро столичної підземки та зупинках громадського транспорту. Правоохоронці закликають громадян не порушувати встановлені правила поведінки під час проведення матчів.