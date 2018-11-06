Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115385 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153565 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137761 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118128 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141679 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145424 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России

Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России

Киев  •  УНН

 • 6890 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в понедельник в Вашингтоне встречу с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия двух стран, а также была отмечена важность сохранения западных санкций против России. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, сообщает УНН.

“Они обсудили значимость отношений между США и Болгарией, планы Болгарии модернизировать свои ВС (вооруженные силы), а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергобезопасности. Они также коснулись таких глобальных вопросов, как ракетная программа Ирана, важность сохранения санкций против России, а также общую заинтересованность (Вашингтона и Софии) в поддержании стабильности, безопасности и процветании стран Западных Балкан”, — отмечается в документе.

Напоминаем, США поздравили осужденного в РФ якобы “за терроризм” режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии имени Сахарова и вновь выразили надежду на то, что власти России отпустят его на свободу. Соответствующее заявление разместила в пятницу, 26 октября, в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.

. @SecPompeo met with Foreign Minister @EZaharievaMFA and discussed the importance of US-Bulgarian relations, #Bulgaria ’s plans to modernize its military & energy diversification as a European energy security priority. They also discussed #Russia & #Iran . https://t.co/kRHNLVADaa pic.twitter.com/ZIhjIoJHyR

— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 ноября 2018

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