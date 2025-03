Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России

“Они обсудили значимость отношений между США и Болгарией, планы Болгарии модернизировать свои ВС (вооруженные силы), а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергобезопасности. Они также коснулись таких глобальных вопросов, как ракетная программа Ирана, важность сохранения санкций против России, а также общую заинтересованность (Вашингтона и Софии) в поддержании стабильности, безопасности и процветании стран Западных Балкан”, — отмечается в документе.

