Помпео обговорив з головою МЗС Болгарії санкції щодо Росії

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео провів в понеділок у Вашингтоні зустріч з головою МЗС Болгарії Катериною Захарієвою, в ході якої обговорювалися питання взаємодії двох країн, а також було наголошено на важливості збереження західних санкцій проти Росії. Про це йдеться в поширеній за підсумками зустрічі заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, повідомляє УНН.