Помпео обговорив з головою МЗС Болгарії санкції щодо Росії

“Вони обговорили значущість відносин між США і Болгарією, плани Болгарії модернізувати свої ЗС (збройні сили), а також диверсифікацію енергоресурсів як пріоритетне питання європейської енергобезпеки. Вони також торкнулися таких глобальних питань, як ракетна програма Ірану, важливість збереження санкцій проти Росії, а також загальну зацікавленість (Вашингтона і Софії) в підтримці стабільності, безпеки і процвітання країн Західних Балкан”, — наголошується в документі.

Нагадуємо, США привітали засудженого в РФ нібито “за тероризм” режисера Олега Сенцова з присудженням йому премії імені Сахарова і знову висловили надію на те, що влада Росії відпустить його на свободу. Відповідну заяву розмістила в п’ятницю, 26 жовтня, в Twitter керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.

.@SecPompeo met with Foreign Minister @EZaharievaMFA and discussed the importance of U.S.-Bulgarian relations, #Bulgaria’s plans to modernize its military & energy diversification as a European energy security priority. They also discussed #Russia & #Iran. https://t.co/kRHNLVADaa pic.twitter.com/ZIhjIoJHyR

— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.