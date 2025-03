Умерла автор главной песни из сериала "Друзья" Алли Уиллис

Уиллис является автором I’ll Be There for You, главной музыкальной темы из сериала “Друзья” (1994-2004).

Она дважды становилась лауреатом премии Grammy — в 2016 году Уиллис получила награду в номинации “Лучший альбом музыки к мюзиклу” за работу над произведением “Цветы лиловых полей”, а ранее — за саундрек к фильму “Полицейский из Беверли-Хиллз” (1984). Кроме того, она была номинирована на Emmy и Tony. Уиллис сотрудничала с различными музыкальными коллективами.

Отмечается, что Алли Уиллис умерла во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца.