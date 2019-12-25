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Померла авторка головної пісні з серіалу "Друзі" Аллі Вілліс

Померла авторка головної пісні з серіалу "Друзі" Аллі Вілліс

Київ • УНН

 • 22168 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Американська авторка пісень і лауреатка Grammy Аллі Вілліс померла у віці 72 років. Про це в середу повідомив журнал Variety, пише УНН.

Вілліс є автором I’ll Be There for You, головної музичної теми з серіалу “Друзі” (1994-2004).

Вона двічі ставала лауреатом премії Grammy — в 2016 році Вілліс отримала нагороду в номінації “Кращий альбом музики до мюзиклу” за роботу над твором “Квіти лілових полів”, а раніше — за саундтрек до фільму “Поліцейський з Беверлі-Хіллз” (1984). Крім того, вона була номінована на Emmy і Tony. Вілліс співпрацювала з різними музичними колективами.

Відзначається, що Аллі Вілліс померла у вівторок ввечері в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стала зупинка серця.

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