Померла авторка головної пісні з серіалу "Друзі" Аллі Вілліс

Вілліс є автором I’ll Be There for You, головної музичної теми з серіалу “Друзі” (1994-2004).

Вона двічі ставала лауреатом премії Grammy — в 2016 році Вілліс отримала нагороду в номінації “Кращий альбом музики до мюзиклу” за роботу над твором “Квіти лілових полів”, а раніше — за саундтрек до фільму “Поліцейський з Беверлі-Хіллз” (1984). Крім того, вона була номінована на Emmy і Tony. Вілліс співпрацювала з різними музичними колективами.

Відзначається, що Аллі Вілліс померла у вівторок ввечері в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стала зупинка серця.