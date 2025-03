Умер легкоатлет Юрий Седых: его мировой рекорд держится более 30 лет

Цитата

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых... Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит", — написал Бубка.

Юрий Седых родился в городе Новочеркасск Ростовской области, а с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В 90-х годах вместе с женой эмигрировал в Париж, где работал детским тренером.

В 1978 и 1982 годах легкоатлет стал чемпионом Европы.

30 августа 1986 года на чемпионате Европы в Штутгарте (Германия) спортсмен установил рекорд в метании молота 86,74 м, который до сих пор не могут побить.

В 1991 году на закате карьеры Седых впервые и единственный раз стал чемпионом мира.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

В этом году на Олимпийских играх в Токио 20-летний украинец Михаил Кохан во второй попытке метнул молот на 78,36 м и стал одним из пяти атлетов, который выполнил квалификационный норматив и сразу вышел в финал соревнований.