Умер легкоатлет Юрий Седых: его мировой рекорд держится более 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В возрасте 66 лет скончался двукратный советский олимпийский чемпион по метанию молота Юрий Седых. Об этом в Twitter сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, передает УНН.
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"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых... Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит", — написал Бубка.
Добавим
Юрий Седых родился в городе Новочеркасск Ростовской области, а с 1972 года жил и тренировался в Киеве. В 90-х годах вместе с женой эмигрировал в Париж, где работал детским тренером.
В 1978 и 1982 годах легкоатлет стал чемпионом Европы.
30 августа 1986 года на чемпионате Европы в Штутгарте (Германия) спортсмен установил рекорд в метании молота 86,74 м, который до сих пор не могут побить.
В 1991 году на закате карьеры Седых впервые и единственный раз стал чемпионом мира.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
Напомним
В этом году на Олимпийских играх в Токио 20-летний украинец Михаил Кохан во второй попытке метнул молот на 78,36 м и стал одним из пяти атлетов, который выполнил квалификационный норматив и сразу вышел в финал соревнований.