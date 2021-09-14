Помер легкоатлет Юрій Сєдих: його світовий рекорд тримається понад 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У віці 66 років помер дворазовий радянський олімпійський чемпіон із метання молота Юрій Сєдих. Про це у Twitter повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, інформує УНН.
Цитата
"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих... Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота (86,74) за 35 років все ще не побито", — написав Бубка.
Додамо
Юрій Сєдих народився в місті Новочеркаськ Ростовської області, а з 1972 року жив і тренувався в Києві. У 90-х роках разом із дружиною емігрував до Парижа, де працював дитячим тренером.
1978-го та 1982 року легкоатлет став чемпіоном Європи.
30 серпня 1986 року на чемпіонаті Європи у Штутгарті (Німеччина) спортсмен встановив рекорд у метанні молота 86,74 м, який досі не можуть побити.
1991 року на заході кар'єри Сєдих уперше і єдиний раз став чемпіоном світу.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
Нагадаємо
Цього року на Олімпійських іграх у Токіо 20-річний українець Михайло Кохан у другій спробі метнув молот на 78,36 м і став одним із п’ятьох атлетів, який виконав кваліфікаційний норматив і одразу вийшов до фіналу змагань.