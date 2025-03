Помер легкоатлет Юрій Сєдих: його світовий рекорд тримається понад 30 років

Цитата

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих... Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота (86,74) за 35 років все ще не побито", — написав Бубка.

Додамо

Юрій Сєдих народився в місті Новочеркаськ Ростовської області, а з 1972 року жив і тренувався в Києві. У 90-х роках разом із дружиною емігрував до Парижа, де працював дитячим тренером.

1978-го та 1982 року легкоатлет став чемпіоном Європи.

30 серпня 1986 року на чемпіонаті Європи у Штутгарті (Німеччина) спортсмен встановив рекорд у метанні молота 86,74 м, який досі не можуть побити.

1991 року на заході кар'єри Сєдих уперше і єдиний раз став чемпіоном світу.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Нагадаємо

Цього року на Олімпійських іграх у Токіо 20-річний українець Михайло Кохан у другій спробі метнув молот на 78,36 м і став одним із п’ятьох атлетів, який виконав кваліфікаційний норматив і одразу вийшов до фіналу змагань.