Помер легкоатлет Юрій Сєдих: його світовий рекорд тримається понад 30 років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН.  У віці 66 років помер дворазовий радянський олімпійський чемпіон із метання молота Юрій Сєдих. Про це у Twitter повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, інформує УНН.

Цитата

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих... Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота (86,74) за 35 років все ще не побито", — написав Бубка.

Додамо

Юрій Сєдих народився в місті Новочеркаськ Ростовської області, а з 1972 року жив і тренувався в Києві. У 90-х роках разом із дружиною емігрував до Парижа, де працював дитячим тренером.

1978-го та 1982 року легкоатлет став чемпіоном Європи. 

30 серпня 1986 року на чемпіонаті Європи у Штутгарті (Німеччина) спортсмен встановив рекорд у метанні молота 86,74 м, який досі не можуть побити.

1991 року на заході кар'єри Сєдих уперше і єдиний раз став чемпіоном світу. 

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...

An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Нагадаємо

Цього року на Олімпійських іграх у Токіо 20-річний українець Михайло Кохан у другій спробі метнув молот на 78,36 м і став одним із п’ятьох атлетів, який виконав кваліфікаційний норматив і одразу вийшов до фіналу змагань.

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