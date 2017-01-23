Умер капитан первого ранга ВМС ВСУ А.Карпенко

"Флотский офицер запомнился сослуживцам как мужественный, сильный и отважный военнослужащий, талантливый командир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно под командованием А.Карпенко в 1992 году личный состав отдельной морской бригады специального назначения принес присягу на верность украинскому народу, и воинская часть одной из первых в полном составе вошла в состав Вооруженных Сил Украины.

Напомним, сегодня на 73-м году жизни скончался командующий Военно-Морских Сил Украины, вице-адмирал Владимир Безкоровайный.