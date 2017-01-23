Помер капітан першого рангу ВМС ЗСУ А.Карпенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вчора пішов із життя перший командир 73-го морського центру спеціального призначення капітан першого рангу Анатолій Карпенко. Про це повідомили ВМС ЗС у Facebook, передає УНН.
“Флотський офіцер запам’ятався товаришам по службі як мужній, сильний і відважний військовослужбовець, талановитий командир”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме під командуванням А.Карпенка у 1992 році особовий склад окремої морської бригади спеціального призначення склав присягу на вірність українському народу, і військова частина однією з перших у повному складі увійшла до складу Збройних Сил України.
Нагадаємо, сьогодні на 73-му році життя помер командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал Володимир Безкоровайний.