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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер генерал-полковник Г.Воробьев, который отказался посылать военных против Майдана

Киев • УНН

 • 50320 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, который отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Умер генерал-полковник Г.Воробьев, который отказался посылать военных против Майдана

"Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев. Он умер внезапно на рабочем месте. Больно, что такие люди уходят именно сейчас", - написал П.Порошенко.

Глава государства также отметил, что Г.Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил в целом более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой.

"Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны. Спасибо за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах", - добавил Глава государства.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, за годы службы генерал-полковник Воробьев Геннадий Петрович награжден орденами "За мужество" III ст., Богдана Хмельницкого II и III ст., медалью "За боевые заслуги", знаками отличия Министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и "Знак почета", медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины, начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

Более тридцати девяти лет своей жизни Геннадий Петрович посвятил честному и преданному служению Родине и внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных Сил Украины. Во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины занимал должность первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей).

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