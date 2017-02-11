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Помер генерал-полковник Г.Воробйов, який відмовився посилати військових проти Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Пішов з життя видатний військовий діяч сучасної України генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, який відмовився посилати військових проти Майдану, брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Помер генерал-полковник Г.Воробйов, який відмовився посилати військових проти Майдану

“Пішов з життя видатний військовий діяч сучасної України генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов. Він помер раптово на робочому місці. Боляче, що такі люди йдуть саме тепер”, — написав П.Порошенко.

Глава держави також зазначив, що Г.Воробйов відмовився посилати військових проти Майдану, брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій.

“Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони. Дякую за гідну службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність дякую. Світла пам’ять про Вас назавжди залишиться у наших серцях”, — додав Глава держави.

Як повідомили у прес-службі Міноборони, за роки служби генерал-полковник Воробйов Генадій Петрович нагороджений орденами “За мужність” ІІІ ст., Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ст., медаллю “За бойові заслуги”, відзнаками Міністерства оборони України “Доблесть і честь” та “Знак пошани”, медалями і відзнаками Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України

Більше тридцяти дев’яти років свого життя Генадій Петрович присвятив чесному та відданому служінню Батьківщині та зробив значний внесок у розбудову і становлення Збройних Сил України. Під час проведення антитерористичної операції на сході України займав посаду першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей).

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