Умер российский актер Г.Тараторкин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Народный артист России Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт театра Моссовета.
"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", - говорится в сообщении.
Справка УНН: Тараторкин Георгий Георгиевич - советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1984 г.). Родился 11 января 1945 года. Окончил студию при Театре юного зрителя имени Брянцева. Его фильмография насчитывает около 30 фильмов, среди которых можно найти немало экранизаций литературных произведений. Именно роль Родиона Раскольникова в "Преступлении и наказание" Льва Кулиджанова стала для актера в советском кинематографе громким дебютом.