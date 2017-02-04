Помер російський актор Г.Тараторкін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Народний артист Росії Георгій Тараторкін помер після тривалої хвороби у віці 72 років. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт театру Моссовєта.
“Театр імені Моссовєта з глибоким сумом повідомляє, що 4 лютого 2017 року після тривалої хвороби помер народний артист Росії Георгій Георгійович Тараторкін”, — йдеться у повідомленні.
Довідка УНН: Тараторкін Георгій Георгійович — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист РРФСР (1984). Народився 11 січня 1945 року. Закінчив студію при Театрі юного глядача імені Брянцева. Його фільмографія налічує близько 30 фільмів, серед яких можна знайти чимало екранізацій літературних творів. Саме роль Родіона Раскольникова в “Злочин і кара” Льва Куліджанова стала для актора в радянському кінематографі гучним дебютом.