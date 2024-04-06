Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  103107 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  120538 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  120516 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  118819 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  105173 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125114 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117542 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119118 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111401 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101082 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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4 апреля 2024, 15:10  •  173780 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  237281 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  311186 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  313704 просмотра

Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польские военно-воздушные силы подняли в воздух боевые самолеты в ответ на российские ракетные удары по Украине.

Война •   •  4594 просмотра
Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025

Женская сборная Украины по футболу победила Косово со счетом 2:0 в первом туре отбора на чемпионат Европы 2025 года, голы забили Анна Петрик и Тамила Химич.

спорт •   •  5128 просмотра
Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025

Tesla отказывается от планов по созданию доступного электромобиля, переключившись на роботакси

Tesla отменяет планы по созданию доступного электромобиля из-за конкуренции с китайскими электромобилями, вместо этого сосредоточившись на разработке самоуправляемых роботакси.

Новости Мира •   •  6953 просмотра
Tesla отказывается от планов по созданию доступного электромобиля, переключившись на роботакси

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Война •   •  8423 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

Америка находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" иранской атаке на израильские или американские объекты в регионе после израильского удара по Дамаску, в результате которого погибло высокопоставленное иранское командование.

Новости Мира •   •  8758 просмотра
США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов

В Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов российских самолетов Ту-95МС на севере, юге и востоке Украины.

Война •   •  11225 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов

ВСУ предостерегают от возможных ракетных пусков самолетов Ту-95МС

Военно-воздушные Силы Украины предупреждают о потенциальных ракетных атаках на севере, юге и востоке страны.

Война •   •  13539 просмотра
ВСУ предостерегают от возможных ракетных пусков самолетов Ту-95МС

Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек

рф продолжает терроризировать Харьковскую область. Следовательно, в Харькове из-за ударов вражеских БпЛА 2 человека погибли и 8 получили ранения, а в Малой Даниловке повреждено частное домовладение.

Война •   •  12994 просмотра
Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек

DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

По сообщениям, Силы обороны восстановили позиции возле Старомайорского, но оккупанты продвинулись ближе Уманского.

Война •   •  13382 просмотра
DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

ВСУ объявляют обновление: Передвижение российских БпЛА над несколькими регионами Украины

Вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были зафиксированы в разных направлениях над несколькими областями Украины, включая Полтавскую, Харьковскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую.

Война •   •  14817 просмотра
ВСУ объявляют обновление: Передвижение российских БпЛА над несколькими регионами Украины