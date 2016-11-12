Полиция устроила погоню за незаконными лесорубами неподалеку от Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Четверо незаконных лесорубов не удалось поймать правоохранителям вчера в лесном массиве вблизи села Мочулки Ровенского района. Погоня за ними произошла ориентировочно в 19:00, сообщил УНН отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Бревна злоумышленники погрузили в УАЗ и на нем убегали от работников лесхоза и правоохранителей. По дороге выбрасывали бревна, но автомобиль застрял в болоте. Четверо лесорубов выскочили из салона и скрылись в лес.
Следственно-оперативная группа автомобиль изъяла и поместила на территорию отделения полиции. Срезанную древесину, объемом 0,7 куб. м, передали на хранение в Клеванский лесхоз.
По факту возбуждено уголовное производство по статье 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают сумму нанесенного ущерба.