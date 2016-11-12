Поліція влаштувала погоню за незаконними лісорубами неподалік Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Четверо незаконних лісорубів не вдалося спіймати правоохоронцям вчора у лісовому масиві поблизу села Мочулки Рівненського району. Погоня за ними сталася орієнтовно о 19:00, повідомив УНН відділ комунікації поліції Рівненської області.
Колоди зловмисники завантажили в УАЗ і на ньому втікали від працівників лісгоспу та правоохоронців. Дорогою викидали колоди, але автомобіль застряг у болоті. Четверо лісорубів вискочили із салону та втекли у ліс.
Слідчо-оперативна група автомобіль вилучила та помістила на територію відділення поліції. Зрізану деревину, об’ємом 0,7 куб. м, передали на зберігання до Клеванського лісгоспу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють суму завданого збитку.