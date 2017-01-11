Полиция расследует обстоятельства смерти годовалого ребенка в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Виннице правоохранители расследуют обстоятельства гибели годовалого мальчика, тело которого 10 января обнаружила женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Вчера, 10 января в полицию поступило сообщение от 50-летней винничанки, что в частном доме своих соседей она обнаружила мертвым годовалого мальчика. Его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. На момент приезда следственно-оперативной группы в доме также находились нетрезвая подруга матери погибшего мальчика и мужчина, который снимал комнату в доме.
На месте происшествия правоохранители обнаружили, что тело ребенка находилось на полу в одной из комнат дома. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог.
По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью медиков женщина не обратилась, испугавшись ответственности за недосмотр за ребенком. Сейчас тело ребенка без признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии в рамках открытого уголовного производства по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 15 лет.