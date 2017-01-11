Поліція розслідує обставини смерті однорічної дитини у Вінниці

Вчора, 10 січня до поліції надійшло повідомлення від 50-річної вінничанки, що у приватному будинку своїх сусідів вона виявила мертвим однорічного хлопчика. Його матір перебувала у стані алкогольного сп’яніння. На момент приїзду слідчо-оперативної групи в будинку також перебували нетвереза подруга матері загиблого хлопчика та чоловік, який винаймав кімнату у будинку.

На місці подія правоохоронці виявили, що тіло дитини знаходилось на підлозі в одній з кімнат будинку. Обставин смерті хлопчика ніхто з присутніх пояснити не зміг.

За словами матері, ввечері дитина почувалася добре, а серед ночі вона виявила, що хлопчик не подає ознак життя. За допомогою медиків жінка не звернулась, злякавшись відповідальності за недогляд за дитиною. Наразі тіло дитини без ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин трагедії в рамках відкритого кримінального провадження за п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 15 років.