Полиция в Киевской области задержала злоумышленников, которые жестоко убили пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители Киевской области задержали двух злоумышленников, которые жестоко убили 88-летнюю пенсионерку ради тысячи гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Полицейские установили, что 17 февраля 2016 года, злоумышленники пришли в квартиру одинокой пенсионерки.
Девушка, под видом работницы коммунального предприятия, попросила старушку открыть дверь, чтобы проверить показания счетчиков. В результате злоумышленники ворвались в помещение и напали на пенсионерку - жестоко избили, душили и связали. После чего похитили тысячу гривен и скрылись.
В августе 2016 года полицейским удалось задержать одного из причастных к совершению преступления - 18-летнего юношу. Еще двух участников преступного "трио", которые находились в розыске, правоохранители задержали на днях в селе Сосновка Макаровского района. 33-летняя женщина и 58-летний мужчина, без определенного места жительства, курсировали по региону и продолжали свою преступную деятельность.
Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Им объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.3 и ч.4 ст.187 (разбой) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.