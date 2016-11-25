Поліція на Київщині затримала зломисників, які жорстоко вбили пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці на Київщині затримали двох зловмисників, які жорстоко вбили 88-річну пенсіонерку заради тисячі гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
Поліцейські встановили, що 17 лютого 2016 року, зловмисники прийшли до квартири самотньої пенсіонерки.
Дівчина, під виглядом працівниці комунального підприємства, попросила стареньку відчинити двері, щоб перевірити показники лічильників. У результаті зловмисники ввірвались у помешкання та напали на пенсіонерку — жорстоко побили, душили та зв’язали. Після чого викрали тисячу гривень і втекли.
У серпні 2016 року поліцейським вдалось затримати одного із причетних до скоєння злочину — 18-річного юнака. Ще двох учасників злочинного “тріо”, які перебували у розшуку, правоохоронці затримали днями у селі Соснівка Макарівського району. 33-річна жінка та 58-річний чоловік, без постійного місця проживання, курсували регіоном та продовжували свою злочинну діяльність.
Наразі вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.3 та ч.4 ст.187 (розбій) та п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.