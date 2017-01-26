Полиция Киева разыскивает трех преступников за изнасилование и ограбление

Событие произошло в Соломенском районе столицы. По словам киевлянки, вблизи гаражей ее избили трое молодых мужчин, изнасиловали, забрали ценные вещи.

На линию 102 от врача поступило сообщение, что на одной из улиц Соломенского района они оказали помощь женщине, которая находилась в то время в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Медики осмотрели пострадавшую и обнаружили ушибы мягких тканей лица, а затем вызвали следственно-оперативную группу. На месте правоохранители обнаружили следы, похожие на кровь, и сережку. Правоохранителям женщина пояснила, что она проводила время с малознакомыми людьми. В ходе общения один из них ударил ее по лицу. От этого она упала и не смогла подняться, а когда пришла в себя - позвала на помощь.

Все изъятые доказательства отправили на экспертизу. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати и шести лет соответственно.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий, ведется следствие.