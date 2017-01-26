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Поліція Києва розшукує трьох злочинців за зґвалтування і пограбування

Поліція Києва розшукує трьох злочинців за зґвалтування і пограбування

Київ • УНН

 • 11335 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Київська поліція розшукує трьох чоловіків, які зґвалтували та пограбували жінку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Подія сталась у Солом’янському районі столиці. За словами киянки, поблизу гаражів її побили троє молодих чоловіків, згвалтували, забрали цінні речі.

На лінію 102 від лікаря надійшло повідомлення, що на одній із вулиць Солом’янського району вони надали допомогу жінці, яка перебувала на той час у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Медики оглянули потерпілу і виявили забої м’яких тканин обличчя, а відтак викликали слідчо-оперативну групу. На місці правоохоронці виявили сліди, схожі на кров, і сережку. Правоохоронцям жінка пояснила, що вона проводила час з наглядно знайомими. У ході спілкування один із них ударив її по обличчю. Від цього вона впала та не змогла підвестися, а коли прийшла до тями - покликала на допомогу.

Всі вилучені докази відправили на експертизу. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.3 ст.152 (зґвалтування) та ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. За такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти та шести років відповідно.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини подій, ведеться слідство.

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