Полиция "ДНР" задержала медсестру с воинской части Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Нацгвардии, передает УНН.
"Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу. Принятые меры по розыску данного лица результата не дали. 08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г.Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что задержанная гражданка ни была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела.
"Сейчас в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", - добавили в сообщении.
Напомним, 5 января террористы "ДНР" задержали девушку с символикой "Азова".